Ekrem İmamoğlu: Liyakat ve icraat kazanacak

"ADALET VE KARDEŞLİK KAZANACAK"

Ben İstanbullu hemşerilerimin ve özellikle adaların güzel insanlarının, İstanbul'un geleceği için en doğru kararı vereceğinden hiçbir şüphem yok. Net olarak söylüyorum, yarın Allah'ın izniyle adalet ve kardeşlik kazanacak. Milyonlarca insanımız, siyasi partilerin ve daha da ötesi, partiler ötesi, güçlü bir halk ve vicdan ittifakının üzerinde bir anlayışla sandıkta bir araya gelecek ve adam kayırma, torpil değil hizmete ve liyakate oy kullanacak. Liyakat kazanacak, icraat kazanacak ve hep birlikte kazanacağız."



"ADALAR'DA İÇ ULAŞIMI, ÇAĞDAŞ VE MODERN BİR SEVİYEYE TAŞIDIK"



Geride bırakılan 5 yılda Adalar için yapılan yatırımlarını anlatan İmamoğlu, "Halkımız işine, evine daha rahat ulaşsın diye Maltepe- Adalar deniz hattımızı hizmete kavuşturduk. Yeni dönemde başkalarını da yapacağız. Pendik - Tuzla - Adalar ve Avcılar - Adalar deniz hatlarımızı da İstanbullularla buluşturacağız. Hem fayton esnafını mağdur etmedik, hem atların sahiplenmesini sağladık ve burada elektrikli araçları hizmete sokarak iç ulaşımı, çağdaş ve modern bir seviyeye taşıdık." ifadelerini kullandı.