23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdüren Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP trafından başlatılan bağış kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.
Dolandırıcılar karşısında uyarılarda bulunan İmamoğlu, resmi bağış kampanyası dışındaki hesapların yasadışı olduğunu söyledi.
İmamoğlu, “Özellikle 0212 975 21 90 nolu telefondan yapılan dolandırıcılık girişimi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen ismim kullanılarak yapılan sahte bağış taleplerini şikayet ediniz” ifadelerini kullandı.
23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMİNE DOĞRU DOLAR KURU NE OLACAK?