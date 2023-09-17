Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırıya dava

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 7 Mayıs'ta Erzurum mitinginde gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili dava açıldı.

Dava kapsamında hazırlanan iddianamede 15 mağdur, 20 müşteki ve 28 şüpheli bulunuyor.

İddianamede saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verildi. Davanın tarihi ise henüz belli değil.



Sanıklar ''silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs'' suçlarından yargılanacak. Şüpheli sanıklar 2 yıl ila 9 yıl arasında ceza alabilir.

Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen miting bir grubun taşlı saldırısı nedeniyle yarıda kalmıştı. Saldırıda mitinge katılanlardan 17 kişi hastanelere başvurmuştu.