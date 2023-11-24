Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama

İmamoğlu’na yüzyüze bir görüşme olup olmayacağı da soruldu.



İBB Başkanı, “Şu anda öyle bir planlama yapmadık ama her an istediğimiz zaman da olabilir diye düşünüyorum. Hiçbir engelimiz yok.” yanıtını verdi.



Akşener’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşmesini de değerlendiren İmamoğlu, “Sayın Meral Akşener'i ziyaret etmesi kadar doğru ve güzel birşey yok.” dedi.



Görüşmelerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bilgisi dahilinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:



“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de görüşerek istişare halinde süreçleri yürütüyoruz. Hem parti kültürümüze ve ahlakımıza uygun hem belediye başkanı olma kültürüne ve ahlakına uygun hem de bir ittifakın başlangıcından bitimine kadar sürecin yönetilmesi ahlakına ve kültürüne uygun davranma konusunda bizler hassas yöneticiler ve insanlarız. Umut ederim sonucunda hep birlikte güzel bir şekilde bağlarız.”



İmamoğlu, CHP lideri Özel’in “İttifak kelimesi çok yoruldu, yıprandı. İyi şeyleri hatırlatmıyor.” sözleri üzerinden, “Siz de sürekli toplumsal ittifak kelimesini kullanıyorsunuz. Bu tanımlamanızda bir değişiklik olacak mı?” sorusu yöneltildi.



İmamoğlu, “Niye olmasın? Yani kavramlar ya da isimler değil, önemli olan içerik önemli, içeriğiyle daha çok ilgileniyoruz.” diye yanıt verdi.