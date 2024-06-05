Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy ile başkan seçildi.

Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum gerilimi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum gerilimi

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Belediyeler Birliği'nin (TBB) seçimlerinde 448’i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullandı.

TBB Başkanlığı seçiminde, 31 Mart’ta yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’nu aday gösterdi.

Seçim öncesinde CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi ile birliğin sandalye dağılımına dair görüşme gerçekleştirdi.

Zeybek, TBB yönetiminde 8 CHP üyesinin yanı sıra AKP’nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP’nin ise birer üye ile temsil edilmesini önerdi.

515 OY İLE BAŞKAN İMAMOĞLU SEÇİLDİ

İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.

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