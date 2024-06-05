Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda kayyum tartışması

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda kayyum tartışması yaşandı. En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanlığı'nı yürüten Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasını kınaması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda kayyum tartışması
Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı

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Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda, Hakkari Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması nedeniyle tartışma çıktı.

Birliğin yeni yönetiminin belirlendiği toplantı, Ankara'da bir otelde düzenlendi.

En yaşlı üye sıfatıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün başkanlık ettiği toplantıda, Divan Heyeti oluşturuldu.

Ahmet Türk, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kayyum atanarak görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda kayyum tartışması - 1

Salonda bulunan bazı AK Parti'li ve MHP'li belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Türk'e tepki gösteren belediye başkanları, kararın hukuki olduğunu söyledi. Bazı belediye başkanları da kararın siyasi olduğunu savundu.

Tartışmalardan sonra, birliğin 2023 yılı faaliyet raporu ve 2023 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda kayyum tartışması - 2

Ardından TBB Başkanlığı'na aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.

EKREM İMAMOĞLU 515 OYLA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI SEÇİLDİ

765 delegenin oy kullandığı seçimde 515 delegenin oyunu alan Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

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