Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda kayyum tartışması

Salonda bulunan bazı AK Parti'li ve MHP'li belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi.



Ahmet Türk'e tepki gösteren belediye başkanları, kararın hukuki olduğunu söyledi. Bazı belediye başkanları da kararın siyasi olduğunu savundu.



Tartışmalardan sonra, birliğin 2023 yılı faaliyet raporu ve 2023 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü.

