EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKYS sonuç tarihini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları'na Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin online sonuç sayfasından görüntüleyebilecek. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKYS sonuç tarihini paylaştı

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023--EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Mayıs ayının son günlerinde yapılan sınavın sonuç tarihi tarafından duyuruldu. 

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKYS sonuç tarihini paylaştı - 1

SONUÇ TARİHİ

ÖSYM takvimine göre, MEB EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak. 

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKYS sonuç tarihini paylaştı - 2

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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