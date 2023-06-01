EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKYS sonuç tarihini paylaştı

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.