EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKYS sonuç tarihini paylaştı

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Mayıs ayının son günlerinde yapılan sınavın sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.
SONUÇ TARİHİ
ÖSYM takvimine göre, MEB EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.