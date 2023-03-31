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Elazığ'da aile katliamı: 6 ölü

Elazığ'da bir öğretmen; annesini, babasını ve 3 kardeşini silahla öldürüp intihar etti. Öğretmenin, intihar etmeden önce doğalgaz vanasını açtığı da öğrenildi.

Elazığ'da aile katliamı: 6 ölü

'da bir evde aynı aileden 6 kişi ölü bulundu.

Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta, bir evde doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 3 katlı binanın ikinci katındaki evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesediyle karşılaştı.

Elazığ'da aile katliamı: 6 ölü - 1

Yapılan ilk incelemede, öğretmen olan Hüseyin Fırat'ın, babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Remziye ve Mesut Fırat'ı silahla vurduğu belirlendi.

Elazığ'da aile katliamı: 6 ölü - 2

Hüseyin Fırat'ın daha sonra evdeki doğalgaz vanasını açıp silahla intihar ettiği öğrenildi.

Elazığ'da aile katliamı: 6 ölü - 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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