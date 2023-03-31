Elazığ'da aile katliamı: 6 ölü

Elazığ'da bir evde aynı aileden 6 kişi ölü bulundu.

Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta, bir evde doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 3 katlı binanın ikinci katındaki evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesediyle karşılaştı.