Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu.

Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Kameda'nın uyluk kısmındaki kanama durduruldu ve kasları tedavi edildi. Japon turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisi süren Kameda'nın tetkik sonuçlarına göre taburcu edilmesi bekleniyor.

Bu arada polis ekipleri Kameda'yı bıçaklayan kimliği tespit edilen D.B.'yi kısa yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.