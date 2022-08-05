Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 05.08.2022 - 08:54

Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in (6) ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.

Olaydan sonra çocuğun kaldığı çadırma nceleme yapan polisler Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğunu gördü.

firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

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