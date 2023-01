Elektrikler ne zaman gelecek? Beyoğlu, Maltepe, Beşiktaş...  (BEDAŞ- AYEDAŞ 5 Ocak kesinti programı)

Arıza-bakım çalışmaları nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti yaşanacak illeri, ilçeleri ve çalışmaların saat aralığını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



GÜNGÖREN



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, POLAT, POSTA, SADAK sk bölgelerinde 05/01/2023 09:30:00 - 05/01/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34613551



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, KARANFİL, LEYLAK sk bölgelerinde 05/01/2023 10:30:00 - 05/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34613553



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah TAVUKÇU, ÇİĞDEM 2 sk bölgelerinde 05/01/2023 11:30:00 - 05/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ARNAVUTKÖY



NO: 34613543



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah NAMAZGAH sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAHÇELİEVLER



NO: 34614454



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BADEMLİ, BAKIR sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAYRAMPAŞA



NO: 34616835



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah SARAYBOSNA, SELİMİYE sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEŞİKTAŞ



NO: 34607252



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, HÜSNÜ SAVMAN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYOĞLU



NO: 34617865



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, BAKRAÇ, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, OBA, SIRASELVİLER, SOMUNCU, SOĞANCI, SİRKECİ MESCİT, YENİ YUVA sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah HOCAZADE, LİVA, SIRASELVİLER sk / KILIÇALİ PAŞA mah SIRASELVİLER sk / KULOĞLU mah LİVA, SIRASELVİLER sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34607856



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah AKSİ, EKŞİNAR, GÜLLECİ, KOPUZLU, TABUR AĞASI sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34614702



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, RECEP PAŞA, TOPÇU, ŞEHİT MUHTAR BEY sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34614699



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34617867



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, GÜMRÜK, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, ÇELEBİLER sk bölgelerinde 05/01/2023 19:00:00 - 05/01/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



ÇEKMEKÖY



05.01.2023 09:00 - 13:00



Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI



Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR SİNAN, YAVUZ SELİM, NUMAN



MALTEPE



05.01.2023 09:00 - 17:00



Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÖĞRETMEN, GİRNE, GÜNEŞLİKLİ, UZUN, UFUK ÇIKMAZI, YOLCU, FİRUZ ÇIKMAZI, AKBABA



KADIKÖY



İSTANBUL, KADIKÖY, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



Anlık Arıza



Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI



RASİMPAŞA, HALİTAĞA SOK.



CADDEBOSTAN, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU SOK.



19 MAYIS, AYŞEÇAVUŞ SOK.



KOZYATAĞI, KOCAYOL SOK.



SANCEKTEPE

Anlık Arıza



Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI



MEVLANA, KOÇBEY SOK.



MEVLANA, HARUN SOK.



OSMANGAZİ, ASLANAĞZI SOK.

