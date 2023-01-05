Elektrikler ne zaman gelecek? Beyoğlu, Maltepe, Beşiktaş...  (BEDAŞ- AYEDAŞ 5 Ocak kesinti programı)

Arıza-bakım çalışmaları nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti yaşanacak illeri, ilçeleri ve çalışmaların saat aralığını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
GÜNGÖREN
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, POLAT, POSTA, SADAK sk bölgelerinde 05/01/2023 09:30:00 - 05/01/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34613551
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, KARANFİL, LEYLAK sk bölgelerinde 05/01/2023 10:30:00 - 05/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34613553
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah TAVUKÇU, ÇİĞDEM 2 sk bölgelerinde 05/01/2023 11:30:00 - 05/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ARNAVUTKÖY
NO: 34613543
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah NAMAZGAH sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34614454
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BADEMLİ, BAKIR sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 34616835
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah SARAYBOSNA, SELİMİYE sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 34607252
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, HÜSNÜ SAVMAN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 34617865
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, BAKRAÇ, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, OBA, SIRASELVİLER, SOMUNCU, SOĞANCI, SİRKECİ MESCİT, YENİ YUVA sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah HOCAZADE, LİVA, SIRASELVİLER sk / KILIÇALİ PAŞA mah SIRASELVİLER sk / KULOĞLU mah LİVA, SIRASELVİLER sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34607856
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah AKSİ, EKŞİNAR, GÜLLECİ, KOPUZLU, TABUR AĞASI sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34614702
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, RECEP PAŞA, TOPÇU, ŞEHİT MUHTAR BEY sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34614699
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34617867
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, GÜMRÜK, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, ÇELEBİLER sk bölgelerinde 05/01/2023 19:00:00 - 05/01/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
ÇEKMEKÖY
05.01.2023 09:00 - 13:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR SİNAN, YAVUZ SELİM, NUMAN
MALTEPE
05.01.2023 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÖĞRETMEN, GİRNE, GÜNEŞLİKLİ, UZUN, UFUK ÇIKMAZI, YOLCU, FİRUZ ÇIKMAZI, AKBABA
KADIKÖY
İSTANBUL, KADIKÖY, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
RASİMPAŞA, HALİTAĞA SOK.
CADDEBOSTAN, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU SOK.
19 MAYIS, AYŞEÇAVUŞ SOK.
KOZYATAĞI, KOCAYOL SOK.
SANCEKTEPE
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MEVLANA, KOÇBEY SOK.
MEVLANA, HARUN SOK.
OSMANGAZİ, ASLANAĞZI SOK.