Elektrikler ne zaman gelecek? Beyoğlu, Maltepe, Beşiktaş...  (BEDAŞ- AYEDAŞ 5 Ocak kesinti programı)

5 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'un birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Vatandaşlar planlı kesinti programı üzerinden kesinti yaşanacak ilçeleri görüntüleyebiliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek? Beyoğlu, Maltepe, Beşiktaş...  (BEDAŞ- AYEDAŞ 5 Ocak kesinti programı)

Arıza-bakım çalışmaları nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti yaşanacak illeri, ilçeleri ve çalışmaların saat aralığını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

BEDAŞ KESİNTİSİ PROGRAMI

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, POLAT, POSTA, SADAK sk bölgelerinde 05/01/2023 09:30:00 - 05/01/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34613551

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, KARANFİL, LEYLAK sk bölgelerinde 05/01/2023 10:30:00 - 05/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34613553

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah TAVUKÇU, ÇİĞDEM 2 sk bölgelerinde 05/01/2023 11:30:00 - 05/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

NO: 34613543

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah NAMAZGAH sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34614454

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BADEMLİ, BAKIR sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34616835

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah SARAYBOSNA, SELİMİYE sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34607252

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, HÜSNÜ SAVMAN, YENİ MAHALLE FIRIN, ÇÖMEZLER sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34617865

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, BAKRAÇ, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, OBA, SIRASELVİLER, SOMUNCU, SOĞANCI, SİRKECİ MESCİT, YENİ YUVA sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah HOCAZADE, LİVA, SIRASELVİLER sk / KILIÇALİ PAŞA mah SIRASELVİLER sk / KULOĞLU mah LİVA, SIRASELVİLER sk bölgelerinde 05/01/2023 09:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34607856

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah AKSİ, EKŞİNAR, GÜLLECİ, KOPUZLU, TABUR AĞASI sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34614702

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, RECEP PAŞA, TOPÇU, ŞEHİT MUHTAR BEY sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34614699

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 05/01/2023 10:00:00 - 05/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34617867

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, GÜMRÜK, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, ÇELEBİLER sk bölgelerinde 05/01/2023 19:00:00 - 05/01/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ÇEKMEKÖY

05.01.2023 09:00 - 13:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR SİNAN, YAVUZ SELİM, NUMAN

MALTEPE

05.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÖĞRETMEN, GİRNE, GÜNEŞLİKLİ, UZUN, UFUK ÇIKMAZI, YOLCU, FİRUZ ÇIKMAZI, AKBABA

KADIKÖY

İSTANBUL, KADIKÖY, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RASİMPAŞA, HALİTAĞA SOK.

CADDEBOSTAN, OPERATÖR CEMİL TOPUZLU SOK.

19 MAYIS, AYŞEÇAVUŞ SOK.

KOZYATAĞI, KOCAYOL SOK.

SANCEKTEPE

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor 

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEVLANA, KOÇBEY SOK.
 
MEVLANA, HARUN SOK.
 
OSMANGAZİ, ASLANAĞZI SOK.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

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