Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlara standart getirilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın koordinasyonunda dün elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter ile ilgili 'Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı'nın, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile online olarak 2 oturumda gerçekleştirilen toplantıda, ulusal ve uluslararası başlıkları ile şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan, çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği, sektörün şu anki durumu ve sağlanması gereken standartların ele alındığı kaydedildi.

Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine standart getirileceği belirtilerek, toplantılarda elde edilen veriler ve sektör temsilcilerinin önerilerinin 28 Ağustos'ta Bakan Karaismailoğlu'nun da katılacağı Mikro Hareketlilik Ortak Akıl Toplantısı'nda masaya yatırılacaği ifade edildi.



SEKTÖRE YÖNELİK STANDARTLAR BELİRLENECEK



Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, bakanlığın vizyonu ve stratejisi doğrultusunda belirlemiş oldukları üç önemli odağın mobilite, lojistik ve dijitalleşme olduğunu ve en önemli unsuru mobilite olarak gördüklerini ifade etti. Ayözen, "Özellikle bu işin paydaşları ile micromobility hususunda yapacağımız çalışmalara yön vermek adına katılımcı bir demokrasi ile Bakanlığımızın belirleyeceği vizyona katkı sağlamanızı bekleyeceğiz. Yine önümüzdeki haftalarda da Sayın Bakanımızın katılımıyla bu işin sonucunu belirleyeceği ve bir deklarasyonun yapılacağı başka bir oturum daha gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Ayözen, mikro hareketlilik sistemlerine yönelik bir standart getirilmesi gerektiğini ve bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantının söz konusu standartların oluşturulması noktasında temeli teşkil edeceğini bildirerek, "Sektör temsilcilerimizin değerli katılımları ile çıkaracağımız raporlamalar Sayın Bakanımızla da paylaşıldıktan sonra bir yönetmelik dahiline getirilecek. İlgili bakanlıklarımızla birlikte, bu bağlamda da ülkemiz adına bu işin standardını belirlemiş olacağız" ifadelerini kullandı.



'AKTİF ROL ALMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek ise, Covid-19 sonrasında aracı olmayan ulaşım şekillerinde genel olarak artış yaşandığını, bu nedenle regülatif tarafta oluşan boşluğu güçlendirmek adına aktif rol aldıklarını vurgulayarak, "Bakanlık olarak, mikro hareketlilik araçlarının içerisinde bulunduğumuz Covid -19 sürecinde de kişilerin bireysel ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çözüm olarak insanlara tanıtılmasında ve bir seçenek olarak sunulmasında aktif rol almamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.



Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, yolculukların yüzde 42'sinin bir toplu taşıma durağında başladığı ya da bittiği verisini paylaşarak, sistemin ciddi bir tamamlayıcı ulaşım olduğunu ve kısa mesafelerde ciddi oranda tercih edildiğini söyledi. Öktem, güvenlik istatistiklerinde ise yaralanma ve ölümlü kaza oranında Avrupa ve Amerika'dan çok daha iyi durumda olunduğunu, 18 kilometre hız sınırı ve 18 yaş sınırının çok önemli olduğunu vurguladı.



'ÇEVRE İÇİN MİKRO HAREKETLİLİK ARAÇLARI ÖNEMLİ'



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Hava Yönetimi Daire Başkanı Nazan Özyürek e-scooter gibi araçların hava kirliliğine olan pozitif artılarının sadece sera emisyonuyla ilgili olmadığını, egzos çıkarmamalarının ve şehir merkezinde araç yoğunluğunu azaltma ihtimallerinin de çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Regülasyon söz konusu olduğunda ise, ayrılmış bir bisiklet yolu önermek kalıcı bir çözüm değil.

Bunun yerine bisikletli ulaşım ana planlarını oluşturmak daha önemli hale geliyor. Bizim Çevre Bakanlığı olarak micromobility’nin, bisiklet yollarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili yerel yönetimlere yönelik yürüttüğümüz bazı programlar var. Bu kapsamdaki teşvikimizin temel dayanaklarından bir tanesi de, şehir merkezlerinde hava kalitesinin arttırılması konusu" ifadesini kullandı.

VİDEO: ÇOCUKLARDA SCOOTER TEHLİKESİ