Elektrikli sobanın üzerinde unutulan havlu evi yaktı

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

"KENDİM DE YANIYORDUM, SON ANDA KURTULDUM"



Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mehmet Yöntem, “Banyo yapmıştım. Evde doğalgaz yok, elektrikli soba var. Havluyu elektrikli sobanın üstüne koydum. Yemeğe bakmak için mutfağa gittiğimde havlu alev almış. Söndürmek için uğraştım ama her yere sıçradı kurtaramadım. Kendim de yanıyordum, son an da kurtuldum. Tek başımayım, mutfaktaki tüp açık kaldı ve kendimi aşağıya zor attım." dedi.



"İNSANLARA ÇIKIN DİYE BAĞIRDIK"



Mahalle sakini Erdal Kandemir ise, “Evdeydim, çocuklar bana 'karşıda yangın var' dedi. Çıktık, baktık ki karşısı yanıyor. İçeride kalan insanlara 'dışarıya çıkın' diye bağırdık. Sonra onları çıkarttık ve su verdik, korkuyorlardı. İtfaiyeyi herkes arayınca hızlı şekilde geldiler. Hemen yangını kontrol altına aldılar, söndürdüler can kaybı yok." diye konuştu.