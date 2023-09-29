Elon Musk'ın TEKNOFEST paylaşımına Erdoğan'dan yanıt

Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Musk, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, paylaşımında TEKNOFEST'in tanıtımının yer aldığı bir videoya da yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musk'ın paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Elon Musk,



Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız.



Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum.



En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."