Elon Musk'ın TEKNOFEST paylaşımına Erdoğan'dan yanıt

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST devam ediyor.
İzmir'de düzenlenen ve 27 Eylül'de başlayan festival, 1 Ekim'e kadar sürecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında yaptığı görüşmede festivale davet ettiği Elon Musk bir paylaşım yaptı.
Congratulations to all the teams competing in @Teknofest!— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023
Thank you, President @RTErdogan, for the invitation.
I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5
Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Musk, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, paylaşımında TEKNOFEST'in tanıtımının yer aldığı bir videoya da yer verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musk'ın paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Elon Musk,
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız.
Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum.
En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."
Sevgili @elonmusk,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2023
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali @Teknofest’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız.… https://t.co/ZNPceuBbAm
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