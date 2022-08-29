Emekli öğretmen girilmesi yasak olan mağarada öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Uğur (73), girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp, hayatını kaybetti. AFAD ekipleri, cenazeyi mağaradan çıkartmak için çalışma başlattı.

Haberler - DHA 29.08.2022 - 12:39

Emekli öğretmen girilmesi yasak olan mağarada öldü

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'da  Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde dünyanın 3 büyük mağarasından biri olarak gösterilen Maraspoli Mağarası'na girdi.

İki arkada, mağarada tünellerden yürüyerek 80 metre derine indi. Dönüş yolunda Mustafa Uğur, nefessiz kalarak fenalaştı. Çiftçi de Uğur'un kalp krizi geçirdiğini düşünerek, kalp mesajı yaptı.

Ancak çabaları sonuçsuz kalan Mustafa Uğur, mağaradan çıkıp, yardım istedi. Çiftçi'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaraya giren sağlık görevlileri, Mustafa Uğur'un öldüğünü belirledi.

Cenazeyi, mağaradan çıkartmak için AFAD'dan yardım istendi. Ekipler, cenazeyi çıkarmak için çalışma başlattı. Polis de Çiftçi'nin ifadesine başvurdu.

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