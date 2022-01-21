Emekli profesörü 10 günde 10 milyon TL dolandırdılar

79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, İstanbul Bebek'te ikamet ediyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisini arayan ve emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını ve bu durumla ilgisinin olup olmadığını sordu.



DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞTÜ



Bunun için profesörden önce TC kimlik numarasını, daha sonra evdeki değerli eşyaların fotoğraflarının paylaşmasını isteyen sözde polisin talebiyle Ahmet Demirel gerekli bilgileri paylaştı.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki sözde polis, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi. Daha sonra kasadaki ve bankadaki tüm gayrimenkullerin fotoğraflarını çeken Demirel, poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyaları, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.

YAKLAŞIK 10 MİLYONLUK VURGUN



Ardından yeniden aranan emekli profesör, bu kez evdeki paraların tümünün teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek, tüm paraları alması gerektiği söylendi. Ardından kapıya gelen şahıs bu kez 200 bin doları alarak binadan ayrıldı.

Olay üzerinden 10 gün geçtikten sonra yeniden Ahmet Demirel'i arayan dolandırıcı, "Tüm bankalardaki paranızı çekin" talimatıyla Bebek'teki özel bir bankanın şubesine gitti. Bu bankadaki 250 bin doları da çeken Ahmet Demirel, yeniden kapıya gelen sözde görevliye bu parayı da teslim etti. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplamda 10 milyon lira verdi.



KIZI DOLANDIRILDIĞINI ANLADI



Parayı teslim ettikten bir süre sonra Ahmet Demirel'in kendisi gibi doktor kızı babasını ziyarete geldi. Durumu kızına anlatan profesör dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Kendisini dolandıran kişilerin cezalandırılmasını isteyen yaşlı profesörün ihbarı ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

