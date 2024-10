Emine Erdoğan: Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programına katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye 'nin dört bir yanından kadın çiftçilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Anadolu topraklarının bereketine dikkati çekti. Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken, Türkiye'de 12 bin çeşit bitki yetiştiğine işaret eden Emine Erdoğan, "Coğrafyamızın bu zenginliği bir ayrıcalık olduğu kadar, onu korumak, hepimiz için mühim bir sorumluluk" dedi. Kadınla toprak arasında, emeğe dayalı uzun bir geçmiş olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Anadolu toprağı nasıl bereketliyse, Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Sizler, bir yandan vatanınızı doyurarak milletimize analık yapıyor, diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz" diye konuştu. "BİN 537 ÇEŞİT ATA TOHUMUNU GEN BANKALARIMIZDA KORUMA ALTINA ALDIK" Emine Erdoğan, Ata Tohumu Projesi'nde de kadın çiftçilerin önemine değinerek, "Sandıklarınızda, kilerlerinizde, yıllarca sakladığınız ata tohumları sahip olduğunuz ferasetin, deneyimin ve ileri görüşlülüğün bir ispatıdır. Sizlerle birlikte 2017'den beri bin 537 çeşit ata tohumunu gen bankalarımızda koruma altına aldık. 37 adet yerel çeşit coğrafi işaretle tescillendi" dedi. Sürdürülebilir tarımın yerel çeşitlerin üretimine bağlı olduğuna da dikkati çeken Emine Erdoğan, "Böylelikle, yerel tarım kadar, yerel mutfak ve yerel kültür de ayakta kalır, biyoçeşitlilik korunur. Yerel tarımın iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir yeri var. O nedenle tarım faaliyetlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirmemiz çok acil bir meseledir" ifadelerini kullandı. Kuraklığın, dünyanın en önemli sorunlarından biriyken tatlı suyun yüzde 70'inden fazlasının tarımsal sulamada kullanıldığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Hızlı bir şekilde su tüketimini azaltan sulama sistemlerine geçmeli ve doğanın tüm kaynaklarını koruma gayretinde olmalıyız" değerlendirmesini yaptı. Emine Erdoğan, gıda kaybının da dünyanın çözüm bekleyen başka bir ortak konusu olduğunu belirterek, israf edilen her gıdanın onu üretmek için harcanan enerji, su ve iş gücünün de israfı demek olduğunu vurguladı.

"DOĞRU TARIM UYGULAMALARIYLA TABİATA İHTİYAÇ DUYDUĞU ŞİFAYI VERECEĞİZ"



Mahsulün büyük emekle sofraya geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, şunları söyledi:



"O yüzden, tarlada, hasatta, nakliyede ve depolamada gıda kaybını önleyecek kalıcı çözümler üreteceğiniz kanaatindeyim. Bu noktada, aile çiftçiliği de hem iklim değişikliği ile mücadelede, hem de sürdürülebilir tarımda önemli bir güçtür, tarımsal bilgi ve deneyimin hafıza merkezidir. Bilhassa gençlerimizi bu mirasa sahip çıkmaya teşvik edelim. Tarımın en büyük zenginlik olduğu dünyamızda el birliğiyle kırsalı gençler için fırsatlarla dolu bir alana dönüştürelim. İnanıyorum ki biz yerel ve bölgesel üretime sahip çıktıkça hem geleceğimizi koruyacağız, hem de kırsalımızı kalkındıracağız. Doğru tarım uygulamalarıyla tabiata ihtiyaç duyduğu şifayı vereceğiz."



Emine Erdoğan, Hazreti Muhammed'in, 'Kimin tarlası varsa onu eksin. Kendisi ekmezse din kardeşine ektirsin' hadisini anımsatarak, kadın çiftçilere, "Bir verip bin aldığımız toprağın, üzerimizde hakkı vardır. Bu hakkı, onu ekerek, koruyarak, zehirli maddelerden uzak tutarak teslim edebiliriz. Bu hususta sizlerden çok şey beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelin sizler bu konuda öncü olun. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. İmece kültürümüzü burada da yürürlüğe koyalım. El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım" çağrısında bulundu.



"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE OLUŞAN ORGANİK ATIKLAR KOMPOST GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"



Toprağa yalnızca karın doyuracak ürünü değil, geleceğin de ekildiğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan, özellikle kompost gübreye önem verilmesini istedi. Emine Erdoğan, "Kompost gübre toprağı zenginleştirir, su tutma kapasitesini artırır, üzerinde yetişen bitkiler için de şifadır. Oysa, kimyasal gübreler, zirai ilaçlar, toprağı yorar, küstürür. Mesela, biz külliyede oluşan organik atıklarımızı kompost gübreye dönüştürüyor ve park-bahçe faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Bahçede gördüğünüz bütün bitkiler kompost gübre ile beslenip serpiliyor. Böylece kimyasal gübrenin toprakta birikmesini, derinlere sızarak yeraltı sularına karışmasını ve gaz halinde havayı kirletmesini de engellemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Tarım uygulamaları ve toprak kalitesinin toplum sağlığını doğrudan etkilediğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Soframıza koyduğumuz ürünler, sağlıklı bir topraktan gelmezse, nesillerimizin sağlığını da bozuyor. Kimyasal ilaç ve gübrelere alternatif doğal yöntemleri kullanmazsak, biyoçeşitliliğimiz de tehlike altına giriyor. Oysa bu topraklar, Yaradan'ın yeryüzüne nakşettiği muhteşem bir eserdir. Attığımız her adımda, toprağa ve tabiata muamelemizde, bu gerçeği hiç unutmayalım" dedi. Emine Erdoğan, kadın çiftçilerin tüm sorunlarının çözümünde ve projelerinde destekçileri olacağını vurguladı.



"6 BİN 430 PROJEYE DESTEK VERMİŞİZ"



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cennet Polat'ın birer konuşma yaptığı programda kadın çiftçilere ilişkin hazırlanan video gösterimi de yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı konuşmada, bakanlık olarak kadın çiftçilere verilen destekleri hatırlatarak, "Kadın çiftçilerimiz yüzyıllar boyunca süregelen geleneksel yöntemleri modern tekniklerle birleştirerek hem üretimi artırıyor, hem de bizlerin de çok büyük bir desteğiyle markalaşma yönünde önemli mesafeler katediyor. Ancak elbette her işte olduğu gibi bunda da kadın çiftçilerimizin zorlukla karşılaştığını biliyoruz. Bakanlık olarak, bu zorlukları kolaylaştırmak adına her uygulamamızda mutlaka kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar TKDK-IPARD kapsamında 6 bin 430 projeye destek vermişiz. Buradaki hibe tutarı 14 milyar lira ve bununla yaklaşık 30 milyar liraya yakın yatırım yapılmış. Çok çok önemli. Elbette bu yatırımların bir de istihdam tarafı var. Yaklaşık 27 bin kişiye de istihdam sağlanmış bulunuyor” dedi.



Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cennet Polat ise çiftçilikte kadın emeğinin önemine vurgu yaparak, kadın çalışmalarının önemine değindi.



Bakan Yumaklı tarafından Emine Erdoğan'a, üzümlerin bağ bozumunun hikayesinin anlatıldığı tablo takdim edilmesinin ardından, aile fotoğrafı çektirildi.



STANTLARI GEZDİ



Emine Erdoğan, Bakan Yumaklı ile 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 18 kadın kooperatifince fuaye alanında açılan stantları gezdi. Fuaye alanında kadın çiftçilerin, pamuk dallarından yapılan çiçek buketiyle karşılanan Emine Erdoğan, daha sonra stantlarda kadın çiftçilerin AB Tescilli Coğrafi İşaretli ürünler ile Ankara Sofu kumaşından ürünler başta olmak üzere tarhana, erişte, marmelat, reçel, sabun, kolonya, gül yağı, dokuma ve çeşitli el sanatları ürünlerini tek tek inceledi. Kadın çiftçilerden kooperatifleri ve ürettikleri ürünlere ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan, başarılarından dolayı tebrik edip, fotoğraf çektirdi.