En fazla İYİ Parti gösterdi, 26 milletvekili aday oldu

MHP MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERMEDİ

Milletvekilleri arasından belediye başkan adayı göstermeyen tek parti ise MHP oldu.



Milletvekillerinin 19'u büyükşehir, 5'i il, 2'si ise ilçe belediyelerinde aday gösterildi. 5 milletvekili ile en fazla aday gösterilen Büyükşehir Belediyesi İstanbul oldu.



AK Parti'den Murat Kurum, İYİ Parti'den Satuk Buğra Kavuncu, Saadet Partisi'nden Birol Aydın, DEVA Partisi'nden İdris Şahin ve DEM Parti'den Meral Danış Beştaş İstanbul'dan aday gösterildi.

SEÇİLİRLERSE İSTİFA EDECEKLER



Belediye Başkan adayı olarak gösterilen 26 milletvekili seçilmeleri halinde milletvekilliğinden istifa edecekler.



Aday gösterildikleri illerde kazanamayan milletvekilleri ise Meclis'teki görevlerine devam edecek. Saadet Partisi'den aday gösterilen 5 milletvekilinden herhangi birinin seçilmesi halinde ise partinin Meclis Grubu düşecek.

