En fazla İYİ Parti gösterdi, 26 milletvekili aday oldu

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkan adayları belli oldu.
Siyasi partiler belediye başkan adaylarının bulunduğu listeleri seçim kurullarına teslim etti.
Belediye Başkanlık yarışına katılacak isimler arasında 26 milletvekili de yer alıyor..
EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI İYİ PARTİ'DE
En fazla milletvekili adayı gösteren parti 7 isimle İYİ Parti oldu. İYİ Parti'yi 5'er milletvekili ile CHP ve Saadet Partisi takip etti.
AK Parti'den ise 4 milletvekili belediye başkanlığına aday gösterildi.
DEM Parti, DEVA ve TİP'ten birer milletvekili, HÜDA PAR'dan ise 2 milletvekili aday listelerinde yer aldı.
MHP MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERMEDİ
Milletvekilleri arasından belediye başkan adayı göstermeyen tek parti ise MHP oldu.
Milletvekillerinin 19'u büyükşehir, 5'i il, 2'si ise ilçe belediyelerinde aday gösterildi. 5 milletvekili ile en fazla aday gösterilen Büyükşehir Belediyesi İstanbul oldu.
AK Parti'den Murat Kurum, İYİ Parti'den Satuk Buğra Kavuncu, Saadet Partisi'nden Birol Aydın, DEVA Partisi'nden İdris Şahin ve DEM Parti'den Meral Danış Beştaş İstanbul'dan aday gösterildi.
SEÇİLİRLERSE İSTİFA EDECEKLER
Belediye Başkan adayı olarak gösterilen 26 milletvekili seçilmeleri halinde milletvekilliğinden istifa edecekler.
Aday gösterildikleri illerde kazanamayan milletvekilleri ise Meclis'teki görevlerine devam edecek. Saadet Partisi'den aday gösterilen 5 milletvekilinden herhangi birinin seçilmesi halinde ise partinin Meclis Grubu düşecek.
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