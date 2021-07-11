Engelliye tecavüze iyi hal indirimi

İstanbul Şile’de geçen yıl 16 Temmuz’da bir caminin tuvaletinde Ergün K. (57), zihinsel engelli bir kişiye cinsel saldırıda bulundu. O sırada camiye namaz kılmak için gelen C.Ç. adlı vatandaş, caminin tuvaletinden şüpheli sesler geldiğini fark etti.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, C.Ç., arkadaşının telefonuyla tuvaletten görüntü aldı. Daha sonra görüntüleri olay yerine gelen polislere teslim etti. Gözaltına alınan Ergün K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Ergün K. hakkında ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Ergün K.’nin avukatları sanığın da akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu. Bunun üzerine mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan görüş istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.



İNDİRİM UYGULANDI



Davanın karar duruşması ise 30 Haziran’da görüldü. Sanığın avukatı suçun sarkıntılık düzeyinde kaldığını savunurken Ergün K. ise cinsel saldırıyı reddetti. Ergün K.’ye ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Ancak cezada 6’da bir oranında indirim uygulandı. Karardan sonra mağdur avukatı İhsan Yalçınkaya şunları dedi: “Yapılan yargılamada sanığa 12 yıl hapis cezası verilmiştir. Mağdur engelli olduğu için ceza 18 yıla çıkarılmıştır. Ancak iyi hal indirimi uygulanarak ceza 15 yıla indirilmiştir. İyi hal indiriminin bu tarz davalarda uygulanmaması gerektiği görüşündeyiz.”