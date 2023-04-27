Erdoğan ile görüşen Koca'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin (mide üşütmesi) etkisi azalmış durumda." dedi.

Erdoğan ile görüşen Koca'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Arşiv
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kısa süreli rahatsızlandı: Liderlerden geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında kısa süreli rahatsızlandı: Liderlerden geçmiş olsun mesajları

Haberi Görüntüle
Gastroenterit (mide üşütmesi) nedir, neden olur? Gastroenterit belirtileri nelerdir?

Gastroenterit (mide üşütmesi) nedir, neden olur? Gastroenterit belirtileri nelerdir?

Haberi Görüntüle

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...