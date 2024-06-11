Erdoğan-Özel görüşmesi bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı iadeiziyaret için 18 yıl aranın ardından CHP'de olacak. İki liderin görüşmesinde ana gündem maddelerinin yeni anayasa ve ekonomide yaşanan gelişmelerin olması bekleniyor.

Erdoğan-Özel görüşmesi bugün: Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidecek

Cumhurbaşkanı 18 yıl aranın ardından Genel Merkezi'ne gidiyor. Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırk gün sonra ikinci kez bir araya geliyor.

İlk buluşma, 2 Mayıs tarihinde Ak Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşmiş ve bir saat 35 dakika sürmüştü. Bu kez adres CHP Genel Merkezi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezine gitmiş, dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal’ı makamında ziyaret etmişti.

PROTOKOL KURALLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Özel'in Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi, geçen hafta 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Genel Sekreterliği görevini yapmış Kemal Nerhozoğlu ile bir araya geldiği öğrenildi.

O görüşmede de Özel’in, protokol kurallarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, bu kritik görüşme öncesi Özel’in makamında büyük bir değişiklik yapılmadı. Sadece genel başkanın oturduğu koltuğun bir benzeri konuldu. 

Erdoğan’ın oturacağı koltuğun arkasına Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bayrak yerleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı protokol ekibinden yetkililerin de CHP Genel Merkezi'ne gelerek hazırlıkları yerinde gördüğü öğrenildi.

İadeiziyarette ilk görüşmedeki isimler bulunacak. Erdoğan’ın yanında Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan olacak. İki ismin, ilk görüşmede de olduğu gibi konuşmaların kayda geçmesi adına not tutmaları bekleniyor. 

YENİ ANAYASA VE EKONOMİK GELİŞMELER GÜNDEMDE OLACAK

Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri olması bekleniyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır dile getirdiği yeni anayasayı gündeme taşıması, Özel’in ise ekonomik gelişmelerle ilgili konuşması bekleniyor.

Özel görüşme öncesinde PM ve MYK'yı da toprayarak gündeme ilişkin son değerlendirmeleri parti yönetimiyle yaptı.

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