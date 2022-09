Erdoğan: Rusya hafife alınacak ülke değil

Balkanlar turundaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.



İki lider şu sıralar görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Ülkeler arasında imzalanan anlaşmaya değinen Erdoğan, "Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. İş adamlarımız yapacakları seyahatleri çok daha kolay gerçekleştirecektir. Kimlik ile seyahatin yapılacağı 6'ncı ülke olacak" dedi.

Salgın koşullarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİ

Toplantının soru-cevap kısmında Erdoğan'a Kosova-Sırbistan gerilimi soruldu. Türkiye'nin Kosova ile Sırbistan arasındaki sıkıntıyı aşabilmek için her türlü desteğe hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Balkanlarda yakalanan olumlu ivmeyi devam ettirelim. Balkanlar bu tür sıkıntılara tahammül edemez" ifadelerini kullandı.

"RUSYA HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"



Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Batılı ülkeleri eleştirdi. Türkiye'nin başından bu yana denge politikası izlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:



"Şu anda Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika var. Savaşı tahrik üzerine yürüttüğünüz sürece netice alamazsınız. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Kazananı yok kaybedeni çok. Parasal boyutuna girdiğimiz zaman, biri Ukrayna'ya şu kadar verdim, öbürü şu kadar verdim diyor. Peki nerede bu para? Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa Ukrayna'ya gönderiyorlar. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti, fiyatlar yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız diye. Neden daha önceden düşünmediniz. Stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor. Burada Rusya herkes ona saldırınca elindeki imkanları kullanacaktır, olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varılarak bu işi bitirmek."

"BAYRAKTAR ALABİLECEĞİMİZİ UMUYORUM"

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Vucic "Türk yatırımcıların buraya ilgi gösterdiğini görüyoruz. 10 bin kişi bu yatırımlarla istihdam halinde" dedi.



Vucic, Türkiye ile daha büyük işbirliği olasıklarını ele aldıklarını söyleyerek, "Savunma sanayiinde daha fazla işbirliği gerçekleştirme konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bayraktar araçlarının alınması konusunda gelecek sene adım atmayı umuyoruz. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

TÜRK İŞ İNSANLARINA TEŞEKKÜR



Tarihi yapıların restorasyonu konusunda da önemli adımlar atıldığını belirten Vucic, "Yenipazar'a giden yol kötüydü, bugün ise modernize edildi. Hem Türk işçilerine hem Türk iş insanlarına teşekkür etmek istiyorum. Türk şirketler Sırbistan'da başka yolların geliştirilmesi işlerini de aldılar" ifadelerini kullandı.

Vucic'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Ukrayna'daki durumu ele aldık, enerji konusunu ele aldık. Türkiye'nin ortaya koyabileceği desteği de ele almaktayız. Azerbaycan'la enerji açısından yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Elektrik açısından elbette bölgemizde yapılması gerekenler söz konusu. Enerji anlamında eksik kalabilecek bazı unsurlarda Türkiye'yle ne tür işbirliği yapabileceğimizi ele aldık. Kış aylarında bu işbirliği fayda sağlayabilir.

"TÜRK TURİSTLERİN ARTMASINI BEKLİYORUZ"



Bosna - Hersek, Türkiye ve Sırbistan arasındaki üçlü toplantılarımız devam etmekte. Bizler yeniden Türk turistlerin artmasını bekliyoruz. Yine bizden Türkiye'ye giden turistlerin artması önemlidir.



Türkiye ve Mısır'ın Sırp turistler için önemli destinasyonlardan biri olduğunu ifade edeyim. Biz Türkçeyi, Sırbistan'da daha fazla duymaktayız ve bundan memnunuz. Türkiye ve Sırbistan, Mustafa Kemal Atatürk ve Aleksandr'dan bu yana çok büyük ilişkilere sahip.



"KIŞ BU SENE DAHA SOĞUK OLACAK"



Kosova ve Sırbistan arasındaki durumla ilgili olarak Sayın Erdoğan her zaman diplomatik süreçten yana oldu bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Rusya ve Ukrayna arasındaki durum ve enerji kriziyle ilgili olarak ise bu kışın zorluklar olacak. Her zaman soğuk olan kış bu sene daha soğuk olacak. Avrupa Birliği olarak neler yapılabileceğinin çok daha fazla gözden geçirilmesi gerekmekte. Bizler Arnavutlukla birlikte AB'ye mektup yazacağız. Kışın enerji desteği isteyeceğiz. Bazı önlemler alarak varlıklarımızı daha iyi değerlendirmek gerekiyor.



Mayıs ve haziranda söylemiştim o zamanlar kimse ciddiye almadı ama uzlaşma yoluna gidilmezse elektrik kesintilerinin zaruri olacağını söylemiştik.



Olabilecek en iyi şey savaşın sona ermesi ve her iki tarafın uzlaşıya varması. Bu çerçevede bunun hemen olmayacağı görülebilir. Bizler bunun gerçekleşmesi için birinin yenilmesini beklemek yerine, bir denge aramamız gerektiğini düşünüyorum."