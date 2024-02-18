Erzincan’daki maden faciasında son durum: 2 bin 700 personel sahada

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 6. günde devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalardaki son durumu anlattı.
Yerlikaya, liç alanında 35 milyon metroküp toprak olduğuna dikkat çekerken, toprak kaymasıyla birlikte Sabırlı Dere'ye 5 milyon metroküplük yeni bir kütle geldiğini söyledi.
Jeoradarla yapılan çalışmalarda ekiplerin güvenliği için kaymayı anlık takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, 2 bin 700 insan gücünün yer aldığı 500'ün üzerinde arama kurtarma ekibiyle çalıştıklarını, araç ve insan kaynağı olarak eksik olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, günlük 1500 kamyonla tahliye yapıldığı bilgisini de paylaştı.
Toprak altındaki 9 ailenin yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, karşılaştığı sabır ve anlayış için teşekkür etti.
Yerlikaya, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Adalet Bakanlığı'nın da 4 savcıyla takip ettiğini söylerken, süreç yargıya intikal ettiği için bu konuda değerlendirme yapmaya hakları olmadığına dikkat çekti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.
Bakan Bayraktar, “Arkada çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz. Buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın hazır hale getirilmesi önemliydi. Büyük bir fedakarlık içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Çevre anlamında her türlü tedbiri almış durumdayız. DSİ alana su girmemesi için ciddi bir çalışma yürütüyor. Yeni bir su hareketini kontrol altına almak için çalışmalar yapılıyor. Şu anda halk sağlığına zarar verecek bir şey olmadığı belirlendi. En kısa zamanda kurtarma ve arama faaliyetiyle ilgili sonuç almayı ümit ediyoruz." dedi.
Toprağın gideceği mermer ocağıyla ilgili hazırlıkların bittiğini açıklayan Bayraktar, onay alındığı için toprak taşınmaya başladığını söyledi.
Bayraktar, radar ve dedektörlerle yapılan çalışmalarda tespit edilen noktalar olduğunu açıklarken "Bölüm bölüm kısım kısım tespit edilen noktalara göre kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alınan numunelerin hiçbirisinde herhangi bir risk görünmüyor. İşçilere ulaşıldığında da buradaki tüm toprağı kaldırmak durumundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, çevre izin belgesini iptal etti. Bu nedenle bu izin olmayan bir işletmenin çalışması mümkün değil. Çevre izin belgesi yenilenene kadar, şayet yenilenecekse, herhangi bir faaliyet söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.
“SUDA HALK SAĞLIĞININ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK”
Çevre konusunda olumsuz bir durum yaşanmaması için yakından takip ettiklerini belirten Bayraktar, "Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikle konumuz. Bu toprağı bu saha içinde en emniyetli yer olarak geçmişte çalışılmış mermer ocağına aktarmak istiyoruz. Sabırlı deresinin yatağında suya bir bulaşma olmasın istiyoruz. Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum söz konusu değil. İşin çevreye verdiği olumsuz durumları da yakın olarak takip ediyoruz. Bunun dışında idari soruşturmamız devam ediyor. Hem çevre ile ilgili tedbirleri almaya hem de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.
MADEN OCAĞININ ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ İPTAL EDİLDİ
Felaketin yaşandığı altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik şirketinin çevre izin ve üretim lisansı iptal edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işletmeci şirketin üretim faaliyetlerini doğrudan durdurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.
Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T. ve A.R.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TÜRKİYE'DEKİ MÜDÜR DE YAKALANDI
Soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle savcılık tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BÖLGEDE ÖLÇÜMLER SÜRÜYOR: OLUMSUZLUK YOK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgedeki siyanür ölçümleri ise sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, toprak kaymasının yaşandığı bölgeden alınan son su ve toprak örneklerinde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.
“Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik.” diyen Akgün, şunları söyledi:
“Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01’in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz.”
VİDE0: ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON TEKNOLOJİ DEVREDE | TOPRAK ALTI RADARI NEDİR?
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