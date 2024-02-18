Erzincan’daki maden faciasında son durum: 2 bin 700 personel sahada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalardaki son durumu anlattı.

Yerlikaya, liç alanında 35 milyon metroküp toprak olduğuna dikkat çekerken, toprak kaymasıyla birlikte Sabırlı Dere'ye 5 milyon metroküplük yeni bir kütle geldiğini söyledi.

Jeoradarla yapılan çalışmalarda ekiplerin güvenliği için kaymayı anlık takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, 2 bin 700 insan gücünün yer aldığı 500'ün üzerinde arama kurtarma ekibiyle çalıştıklarını, araç ve insan kaynağı olarak eksik olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, günlük 1500 kamyonla tahliye yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Toprak altındaki 9 ailenin yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, karşılaştığı sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Yerlikaya, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Adalet Bakanlığı'nın da 4 savcıyla takip ettiğini söylerken, süreç yargıya intikal ettiği için bu konuda değerlendirme yapmaya hakları olmadığına dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakan Bayraktar, “Arkada çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz. Buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın hazır hale getirilmesi önemliydi. Büyük bir fedakarlık içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Çevre anlamında her türlü tedbiri almış durumdayız. DSİ alana su girmemesi için ciddi bir çalışma yürütüyor. Yeni bir su hareketini kontrol altına almak için çalışmalar yapılıyor. Şu anda halk sağlığına zarar verecek bir şey olmadığı belirlendi. En kısa zamanda kurtarma ve arama faaliyetiyle ilgili sonuç almayı ümit ediyoruz." dedi.

Toprağın gideceği mermer ocağıyla ilgili hazırlıkların bittiğini açıklayan Bayraktar, onay alındığı için toprak taşınmaya başladığını söyledi.

Bayraktar, radar ve dedektörlerle yapılan çalışmalarda tespit edilen noktalar olduğunu açıklarken "Bölüm bölüm kısım kısım tespit edilen noktalara göre kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alınan numunelerin hiçbirisinde herhangi bir risk görünmüyor. İşçilere ulaşıldığında da buradaki tüm toprağı kaldırmak durumundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, çevre izin belgesini iptal etti. Bu nedenle bu izin olmayan bir işletmenin çalışması mümkün değil. Çevre izin belgesi yenilenene kadar, şayet yenilenecekse, herhangi bir faaliyet söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.