Erzurum'da belediye başkanının bindiği kızağın atı hızını alamadı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde belediye başkanının ve İl Tarım Müdürünün bindiği atkı kızak kontrolden çıktı.

Dadaşköy Mahalle Muhtarı İslam Yıldırım'ın davet ettiği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve İl Tarım Müdürü Osman Akar atlı ciritçiler tarafından karşılandı.



Bölgede yapılan gezi ve incelemenin ardından mahallenin atlı cirit spor kulübü karlı zeminde protokolle bir gösteri maçı yaptı.

Daha sonra Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar atlı kızağa bindi. Atlı kızak bir süre sonra kontrol edilemeyince kalabalıktan uzağa gittiler.

Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdurdu.

Olayın ardından Başkan Mahmut Uçar, başka bir atlı kızağa binen Vali Okay Memiş'in yanına geldi.

Vali Memiş, "Başkanım o nasıl gittiniz öyle" dediği Uçar, "Sayın Valim bizim bindiğimiz kızağın freni yokmuş" diyerek espri yaptı.