Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 12 vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı - 1

Tedbir amacıyla sokak güvenlik şeridi ile kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.

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