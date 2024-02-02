Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Saat 18.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.