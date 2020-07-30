Esenyurt'ta anneanne ve torununun öldüğü yangın, kundaklama sonucu çıkmış

NTV Haber - DHA 30.07.2020 - 16:12
Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında 28 Temmuzda yangın çıkmıştı. Yangında 56 yaşındaki anneanne ve 8 yaşındaki torunu Ela Şaliman hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin kimliğini saptadı.
Polis, daha önce de kundaklama suçundan 3 kez gözaltına alınan Ahmet Tiyi yakaladı. Suçunu itiraf eden şüphelinin Esenyurt'ta 26 ve 27 Temmuzda 4 ayrı kundaklama gerçekleştirdiği açıklandı.