Esenyurt'ta anneanne ve torununun öldüğü yangın, kundaklama sonucu çıkmış

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında 28 Temmuzda yangın çıkmıştı. Yangında 56 yaşındaki anneanne ve 8 yaşındaki torunu Ela Şaliman hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin kimliğini saptadı.

Polis, daha önce de kundaklama suçundan 3 kez gözaltına alınan Ahmet Tiyi yakaladı. Suçunu itiraf eden şüphelinin Esenyurt'ta 26 ve 27 Temmuzda 4 ayrı kundaklama gerçekleştirdiği açıklandı.