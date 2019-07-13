İstanbul Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangının dumanları nedeniyle üst katlarda aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.



Olay, Namık Kemal Mahallesi 119’uncu sokakta bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde binanın sığınağı olarak kullanılan bodrum katta dumanlar çıktı.



Çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan bebekleri ve aileleri merdiven aracıyla kurtardı.



Kurtarılan çocuklara 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.



Apartman sakinlerine ait kedi, balık ve kuş da vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.