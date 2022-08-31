Esenyurt'ta çocuklarını görmeye gelen eski eşe satırla tehdit

İstanbul Esenyurt'ta, kasapta çalışan bir kişi, çocuklarını görmek için gelen eski karısı ve yanındaki arkadaşının üzerine satırla yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler - DHA 31.08.2022 - 11:18

Esenyurt'ta çocuklarını görmeye gelen eski eşe satırla tehdit

İlişkili Haberler

Gizem 12 yıl sonra çözüldü (800 yıllık kuyuda 17 iskelet)

Gizem 12 yıl sonra çözüldü (800 yıllık kuyuda 17 iskelet)

İstanbul'da iddiaya göre, 4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına geldi.

Ayda iki kez görüş hakkı olan kadın, eski eşine "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine tartışma başladı.

Elindeki satırla Y.T.'nin üzerine yürüyen eski eş, tehdit ve küfürler savurmaya başlarken, kadının yanında bulunan arkadaşını da tehdit etti.

Elinde satırla üzerine yürüdüğü 2 kadını dükkandan çıkaran kasap, tehdit ve küfürlerine devam etti.

Çocuklarını göremeyen Y.T. dükkandan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO: ESKİ REKTÖR ÜNSAL BAN’IN ŞOFÖRÜNÜN EVİNE BASKIN

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...