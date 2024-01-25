Esenyurt'ta eski koca dehşeti: Eski eşini bıçaklayıp intihar etti

Esenyurt Üçevler Mahallesinde, 4 çocuk sahibi 40 yaşlarındaki Ömer Avşar, eski eşi M.A.‘yı yaşadığı binanın kapısının önünde defalarca bıçakladı. Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra Ömer Avşar, bodrum katta bulunan evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Eve giren olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin sonunda Ömer Avşar'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna götürüldü.



Bıçaklanarak yaralanan M.A.’nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.