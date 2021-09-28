Esenyurt'ta kadın cinayeti: Karımı öldürdüm polisi arayın

İstanbul'un esenyurt ilçesinde bir itfaiye eri, çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde Orhangazi Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre kıskançlık krizine giren itfaiye eri S.C., tartıştığı eşi M.C.’yi çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından evinden çıkan S.C. yaşadığı apartmanın önüne çıkarak etraftakilere “Eşimi öldürdüm polisi arayın” diye bağırdı.



Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise gözaltına alındı.



"BENİM GİBİ BİR ADAMI KATİL EDECEKSİNİZ"



Çiftin daha önceden tartışmaları olduğunu söyleyen bir mahalle sakini ise şunları anlattı:

"Birinci kattaki daireden bir çığlık sesi geldi. Döndüm baktım daireye doğru başka bir ses gelmedi. Sonra adam evinden dışarıya çıkarak ‘polis çağırın, karımı öldürdüm’ diye etrafa bağırmış. Bir ay önce bir tartışmalarını duydum. Eşini öldüren adam cama çıkmıştı. Bağıra bağıra ‘benim gibi bir adamı katil edeceksiniz’, ‘elimi bir gün kana bulayacaksınız’ diyordu. Bu olayı duyunca adamın o konuşmaları aklıma geldi. Olay olduktan sonra da polis ekipleri gelip adamı ve çocuğunu alıp karakola götürdü."