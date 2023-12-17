Esenyurt'ta koca dehşeti! Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı!

Esenyurt Çınar Mahallesi’nde iddiaya göre Rojin Ç. ve Yunus Ç. çifti daha önce defalarca olduğu gibi sabah saatlerinde tartışmaya başladı.



Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, gözü dönmüş koca çocuklarının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Defalarca savurduğu bıçak darbelerinden sonra yere yığılan kadın kanlar içerisinde kalırken, Yunus Ç. koşarak evden kaçtı.



Çocukların “Anne” diyerek çığlık atmasından sonra koşarak daireye giren komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Rojin Ç.’yi hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.



Kısa süre içerisinde yakalanan Yunus Ç. gözaltına alınırken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.