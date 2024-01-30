Esenyurt'ta komşu kavgasına polis müdahalesi

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti.

Olay, dün gece saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta yaşayan vatandaşlar arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 3 genç kız, karşı tarafın evine taş atmaya başladı. Olay giderek büyürken komşular arasında sinirler gerildi.

İki tarafın yakınları da kavgaya dahil olurken ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları güçlükle ayırdı.

Olay sonrası iki taraf da ifade vermek üzere karakola götürüldü.