Eşini ayağından vurdu, eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı

İzmit’te eşini ayağından vuran şüpheli serbest bırakıldı.



Olay, 4 Eylül tarihinde ilçeye bağlı Çukurbağ Mahallesi’nde meydana geldi.



Evlerinin bahçesinde oturan Cansever K., tartıştığı eşi S.K. tarafından tabancayla ayak bileğinden vuruldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. gözaltına alındı.



Cansever K., kendisini eşinin vurmadığını, olayın kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyleyerek şikayetçi olmadı.



Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada tabanca bulundu.



EMNİYETTEKİ İFADESİNDE İTİRAF ETTİ



S.K., emniyetteki sorgusunda eşini vurduğunu itiraf ederken, araçtan çıkan silahın da olayda kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan S.K., eşinin şikayette bulunmaması ve olayın öldürmeye yönelik olmadığı gerekçesiyle savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.