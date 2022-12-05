Eşini ve yeğenini öldürüp intihar etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi, karısını ve doktor olan yeğenini silahla öldürüp intihar etti.

Eşini ve yeğenini öldürüp intihar etti

'de bir kişi eşini ve yeğenini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Seyfettin Ç. (41), tabancayla geldiği odunluk önünde eşi Evin Ç. (35) ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye (32) henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

Eşini ve yeğenini öldürüp intihar etti - 1

Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini ve yeğenini öldürüp intihar etti - 2

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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