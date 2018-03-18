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Eski bakan Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, Denizli'deki bir termal otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Fizik tedavi için birkaç gün önce Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki termal tesise gelen Hasan Celal Güzel (73), böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Güzel'in gün içinde ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edileceği belirtildi.

Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.

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