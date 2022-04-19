Eski bakan Şükrü Sina Gürel Zafer Partisi'ne katıldı

Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel CHP'den istifa edip Zafer Partisi'ne katıldı.



Eski bakanın partisine katılmasından büyük onur duyduğunu belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Adana Mutabakatı'nı imzalayan hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi'ne katılmıştır” dedi.



Şükrü Sina Gürel başkanlığında kurulacak heyetin ilk temaslarını Dışişleri Bakanlığı Suriye İşleri Genel Müdürlüğü ile yapacağı açıklandı.



Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasların ardından ise heyet Suriyeli yetkililerle görüşmelere başlayacak.

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