Eski eşinin saldırısına uğrayan Elif Gedik: Ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?

Bozcada’da çocuklarıyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı.
Elif Gedik, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Olay sonrası gözaltına alına Halil K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Halil K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ELİF GEDİK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Kendisine bıçakla saldıran eski eşinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Elif Gedik, tedavi gördüğü hastanede bir video çekti.
“Dün beni yaralayan Halil K., nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yatıp tekrar çıktı.” diyen Gedik, “Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Adalet nerede kaldı?” diye sordu.
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