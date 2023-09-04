Eski eşinin saldırısına uğrayan Elif Gedik: Ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?

ELİF GEDİK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ



Kendisine bıçakla saldıran eski eşinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Elif Gedik, tedavi gördüğü hastanede bir video çekti.



“Dün beni yaralayan Halil K., nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yatıp tekrar çıktı.” diyen Gedik, “Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Adalet nerede kaldı?” diye sordu.