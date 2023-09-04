Eski eşinin saldırısına uğrayan Elif Gedik: Ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?

Bozcada’da eski eşi Elif Gedik’e bıçakla saldıran Halil K., serbest bırakıldı. Tedavisi süren Elif Gedik, hastaneye yatağından video çekerek duruma tepki gösterdi. Gedik, “Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

Eski eşinin saldırısına uğrayan Elif Gedik: Ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?

Bozcada’da çocuklarıyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Elif Gedik, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alına Halil K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Halil K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski eşinin saldırısına uğrayan Elif Gedik: Ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? - 1

ELİF GEDİK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisine bıçakla saldıran eski eşinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Elif Gedik, tedavi gördüğü hastanede bir video çekti.

“Dün beni yaralayan Halil K., nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yatıp tekrar çıktı.” diyen Gedik, “Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Adalet nerede kaldı?” diye sordu.

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