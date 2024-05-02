Oyun için çıktığı pencerede mansur kaldı

Sivas'ta 4'üncü kattaki evinde oyun oynarken çıktığı pencerenin kapanması sonucu bir çocuk mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Oyun için çıktığı pencerede mansur kaldı

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında oyun oynayan 7 yaşındaki erkek çocuğu pencereye tırmandı.

Çocuk, bir süre sonra rüzgar nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demiri ile pencere arasında mahsur kaldı. Bir süre hareketsiz şekilde yardım gelmesini bekleyen çocuğu, üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdivenli araçla çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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