Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.



Jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ı gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y. de terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.

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