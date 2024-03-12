Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik kimdir?

Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahmet Çelik, 1 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi.



Hayatı ve kariyeri



Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.



Ayrıca İYİ Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.