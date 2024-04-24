Eski İYİ Partili milletvekilini bıçaklayan kardeşine dava

Eski milletvekili Ahmet Çelik'i bıçakla yaralayan kardeşine dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ahmet Çelik'in kardeşi Kemal Çelik'le 35 yıldır ticaret yaptığı anlatıldı.



Olay günü 12 Mart'ta Bahçelievler'deki ofise giden sanığın, ağabeyinin odasına girerek evrakları attığı masayı yumrukladığı, müştekiye tepki göstererek hakaret ettiği belirtilen iddianamede, Ahmet Çelik'in de kardeşini odasına götürmeye çalıştığı aktarıldı.



İddianamede, bu sırada sanığın, cebinden çıkardığı bıçağı müştekiye doğru savurduğu, müştekinin bıçağı tutmaya çalıştığı esnada yaralandığı anlatılarak, ardından sanığın bıçakla göğsünden yaraladığı müştekiden kan aktığı, sonrasında sanığın kendi odasına geçtiği kaydedildi.



ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP HASTANEYE GİTTİ



Müşteki Ahmet Çelik'in üzerini değiştirerek aracıyla hastaneye gittiği dile getirilen iddianamede, yaşanan olaydan bir gün önce sanığın mesaj uygulaması üzerinden ağabeyine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.



İddianamede ifadesine yer verilen sanık Kemal Çelik, müşteki ağabeyi Ahmet Çelik ile aralarında husumet olmadığını, ancak birlikte işlettikleri firmanın ekonomik olarak zor durumda olmasından kaynaklı yaklaşık bir yıldır konkordato sürecine girdiklerini ve bu sebeple son zamanlarda aralarında sözlü tartışmalar yaşandığını anlattı.



Olay günü ağabeyi ile yaşadıkları tartışmanın arbedeye dönüştüğünü aktaran sanık Kemal Çelik, "Bu esnada ağabeyim beni çeşitli yerlerime vurarak darbetti. Kendimi korumak amacıyla olay yerinde bulduğum bir cismi elime aldım. Ancak cismi kullanmadım. Ağabeyimin saldırısı devam edince 3-4 dikiş atılmasına neden olacak şekilde sol elinden yaralandı. Olay bittiğinde ağabeyimin yaralandığını dahi fark etmedim. Ekonomik sıkıntılardan dolayı ağır psikolojik ilaçlar kullandım." ifadelerini kullandı.



ADLİ TIP RAPORU DİKKAT ÇEKTİ



İddianamede yer alan adli tıp raporunda da müştekinin göğüs boşluğundaki kesici-delici alet yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi.

İddianamede, 13 Mart'ta tutuklanan sanık Kemal Çelik'in "kardeşe karşı silahla yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama" suçundan 5 yıldan 9 yıla, "zincirleme şekilde hakaret" suçundan 3 ay 22 günden 3 yıl 6 aya ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma taşıma veya bulundurma" suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Savcılıkça hazırlanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

