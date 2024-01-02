Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin olduğu aracı kurşunladı: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşı ve ağabeyini silahla vurdu.

Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin olduğu aracı kurşunladı: 2 yaralı

Emirdağ Mezarlığı mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, eski kız arkadaşı Gözde İlbakan (26) ve Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

Araca isabet eden kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralanan Gözde ve Alperen İlbakan, araçlarıyla Yenikent Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araçta inceleme yaptı.

Polis, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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