Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 16 Nisan 2024 Salı Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.