Eskişehir Valiliği’nden sonik patlama sesi uyarısı

Eskişehir’de 11 Mart günü test uçuşları yapılacak. Valilik, test uçuşlarını gerçekleştirecek savaş uçaklarının sonik patlama sesi oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Valiliği’nden sonik patlama sesi uyarısı

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’de 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 11 Mart günü test uçuşları yapılacak.

Valilik, test uçuşu sırasında sonik patlama sesi oluşabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 11 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 ve 14.00’la 16.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonik patlama sesi duyulabilecektir.” denildi.

SONİK PATLAMA SESİ NEDİR?

Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.

Sonik patlama nedir, neden olur?

Sonik patlama nedir, neden olur?

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