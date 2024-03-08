Eskişehir Valiliği’nden sonik patlama sesi uyarısı

Eskişehir’de 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 11 Mart günü test uçuşları yapılacak.



Valilik, test uçuşu sırasında sonik patlama sesi oluşabileceği konusunda vatandaşları uyardı.



Açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 11 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 ve 14.00’la 16.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonik patlama sesi duyulabilecektir.” denildi.



SONİK PATLAMA SESİ NEDİR?



Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.

Sonik patlama nedir, neden olur? Haberi Görüntüle