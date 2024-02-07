Eskişehir'de araç üst geçitin ayağına çarptı: 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de aracın kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitin ayağına çarptı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de araç üst geçitin ayağına çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaza, 'in Odunpazarı İlçesi'nin Gültepe Mahallesi'nde Nabi Avcı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Seydi U. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan üst geçit ayağına çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Seydi U. ile yanında yolcu olarak bulunan Orhan Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Isparta'da feci kaza | Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da feci kaza | Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...