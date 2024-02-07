Eskişehir'de araç üst geçitin ayağına çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi'nin Gültepe Mahallesi'nde Nabi Avcı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Seydi U. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan üst geçit ayağına çarptı.



Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Seydi U. ile yanında yolcu olarak bulunan Orhan Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.