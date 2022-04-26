Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.



Kaza, Kayakent Mahallesi’nde meydana geldi. Zafer Kıymıkoğlu'nun (51) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Hanefi Püsküllü (83) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kıymıkoğlu ve hafif ticari araç sürücüsü Püsküllü ile eşi Dudu Püsküllü, kızları Havva Püsküllü (57) yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Dudu Püsküllü, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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