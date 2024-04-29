Eskişehir'de tefecilere operasyon: 3 şüpheli gözaltında

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de tefecilere operasyon: 3 şüpheli gözaltında

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirdiği ve zorla paralarını aldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, araştırmalarında şüphelilerin mağdurlara senetle borç verdiği, cebir ve şiddetle borçlarını katladığı, gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığını belirledi.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin evinde ve aracında yapılan aramada, isme yazılmış senet, havalı tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tefecilik suçundan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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