Etek boyu ölçen hakim için 7 yıl hapis istemi

Bir duruşmada kadın avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutan hakim Mehmet Yoylu hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırıldı

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırıldı

"Duruşmada etek boyu" tartışmasıyla gündeme gelen hakim hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakim Mehmet Yoylu, geçen mayıs ayındaki bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutmuş ve fotoğrafının çekilmesini istemişti. 

Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti. Aynı gün başka bir duruşmada erkek avukata da "Er kişiye küpe takmak yakışmaz" diyen Yoylu sosyal medyada da tepki çekmişti. 

Olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu, 5 ay sonra (geçtiğimiz kasım ayında) yeniden göreve dönmüştü. 

Hürriyet'in haberine göre, hakim Yoylu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. Yoylu'nun “Görevi kötüye kullanma” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapisi istendi.

Yoylu savunmasında özetle, bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü müşteki avukat Tuğçe Çetin’i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söyledi. Yoylu’nun birinci sınıf hakim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi’nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

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