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Ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ev sahibi, kira bedeli nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaraladı. Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı


Aydın'da kiracısını bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Kuşadası Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; kiracı Engin M. ile ev sahibi Adem A. arasında kira bedeli nedeniyle tartışma yaşandı.

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Bu sırada Adem A., cebinden çıkardığı bıçakla, kiracısı Engin M.'yi kalçasından yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Engin M. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Adem A. olay yerinden kaçtı.

Polis, kısa süre sonra ev sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

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