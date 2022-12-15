Ev sahibinden kiracıyı çıkarmak için ilginç yöntem

Bursa’nın İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'ndeki 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Nusret Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B.'nin psikolojik baskılarına maruz kaldı.

İddiaya göre evin içinde zıplayan tencere tava çalan ve bununla yetinmeyen ev sahibi, baca boşluğundan alt kata gece müzik dinletti.

Kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile kayda aldı.

Kayıt esnasında ev sahibi kadının kiracının evine baca deliğinden müzik dinletmesi, evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı.



Kiracı Durmaz, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.



''ZORBALIKLA BU İŞLER OLMAZ''



2 yıldır bu evde yaşadıklarını anlatan Durmaz, ''Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk” dedi.

EV SAHİBİ KONUŞTU: SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, KİRAYI ÖDEMİYORLAR



Ev sahibi Tenzili B. ise ''1 Ağustos’ta sözleşmeleri bitti. Ben de sözleşme bitince 'Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti' dedim. Evden çıkmalarını istedim ama 'Çıkmayız' dedi. Ağustostan beri kira ödemiyorlar'' diye konuştu.

